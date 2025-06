Sora – Addio a Donato Lombardi, conosciuto come “Cartolina”

Si è spento all’età di 68 anni, il 25 giugno 2025 alle ore 16:15 presso l’Ospedale Civile di Sora, Donato Lombardi, conosciuto affettuosamente da tutti come “Cartolina”. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità sorana, dove Donato era una figura benvoluta e rispettata.

A darne il triste annuncio sono la moglie, il figlio con la compagna, la figlia con il genero, il nipote Diegomattia, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti, uniti nel dolore per la perdita di una persona amata e stimata da chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

I funerali si svolgeranno venerdì 27 giugno 2025 alle ore 10:00 nella Chiesa di San Rocco, dove amici, conoscenti e concittadini potranno stringersi alla famiglia per l’ultimo saluto. Al termine della cerimonia religiosa, la salma sarà cremata.

Le visite alla camera ardente saranno possibili dalle ore 08:30 alle ore 18:00 presso l’obitorio dell’Ospedale Civile di Sora.

La redazione di Liritv si unisce al cordoglio dei familiari, ricordando Donato Lombardi non solo per il suo spirito gentile e la sua disponibilità, ma anche per il legame profondo che ha saputo instaurare con la sua città. Alla famiglia Lombardi vanno le nostre più sentite condoglianze.