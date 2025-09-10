Sora, accuse di abusi sessuali sul figlio minorenne: 50enne arrestato

Un uomo di 50 anni, residente a Sora, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti del figlio di 17 anni. A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata dalla madre del ragazzo, dopo le confidenze ricevute dal figlio e i cambiamenti evidenti nel suo comportamento.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane, già provato dalla separazione dei genitori e da una situazione familiare complessa, aveva progressivamente ridotto i rapporti sociali, isolandosi dagli amici e manifestando segni di forte disagio psicologico. La madre, insospettita, è riuscita a ottenere da lui un racconto dettagliato che ha portato poi alla denuncia presso le autorità competenti.

Il minore, ascoltato in Procura con il supporto di una psicologa, avrebbe confermato le accuse parlando di attenzioni morbose e successivi abusi da parte del padre. L’uomo, che da alcuni anni aveva preso in affitto un appartamento a Capistrello nel tentativo di riallacciare i rapporti con il figlio, avrebbe approfittato di quei momenti di incontro per mettere in atto le condotte contestate.

Durante l’interrogatorio, il 50enne ha respinto ogni accusa, sostenendo di essere vittima di una “congiura” architettata dalla sua ex moglie, oggi legata a un nuovo compagno. Una versione che, tuttavia, non ha convinto i magistrati, i quali hanno disposto l’arresto.

Le indagini proseguono per ricostruire tutti i dettagli della vicenda e per garantire il necessario sostegno psicologico al ragazzo.

