Sora, accusa malore improvviso: muore una donna al centro commerciale

Un malore improvviso non ha lasciato scampo a una donna, è successo nel pomeriggio di oggi al Centro Commerciale “La Selva” che anche se soccorsa tempestivamente, purtroppo non c’è stato nulla da fare, il malore gli è stato fatale, inutili i tentativi di rianimare la signora da parte dei sanitari del 118. Sembra che la donna che lavorava al piano superiore del Centro Commerciale era scesa al piano inferiore per una pausa e poi tornare a lavoro e subito dopo purtroppo il malore che non gli ha lasciato scampo. Incredulità da parte di tutte le persone che hanno assistito alla scena. Sul posto oltre i sanitari del 118 anche le forze dell’ordine.

Foto archivio