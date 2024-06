Sora, accreditamento archivio storico comunale

Un importante traguardo è stato raggiunto dall’Archivio Storico Comunale di Sora, inserito per l’anno 2024 nell’Organizzazione Archivistica Regionale (O.A.R.). Il riconoscimento è stato assegnato dalla Regione Lazio in aderenza alla L.R. 15 novembre 2019, n. 24 tenuto conto degli alti livelli qualitativi raggiunti.

Grande la soddisfazione del Sindaco Luca Di Stefano e della Consigliera delegata Manuela Cerqua:

“Il nostro Archivio Storico, frequentato ogni giorno da studiosi e appassionati, con questo atteso accreditamento ha riconquistato un ruolo d’eccellenza a livello regionale. Sarà possibile ora accedere a fondi regionali specifici, al fine di migliorarne fruibilità ed accessibilità, con la possibilità di attivare tutti i procedimenti utili ad assicurare nel tempo la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico che esso conserva.

Un ringraziamento per il risultato raggiunto va a tutti coloro che hanno lavorato in passato per arrivare a centrare questo obiettivo, al personale dell’Ufficio Cultura del Comune di Sora e alle operatrici della Coop. Socioculturale, che gestisce l’Archivio Storico e la Biblioteca comunali.”

L’Archivio Storico comunale, situato nello stesso edificio che ospita la Biblioteca Comunale, con il suo fondo locale, è il risultato dell’intensa attività di raccolta e conservazione della documentazione prodotta e ricevuta nei secoli dal Comune nello svolgimento della propria attività amministrativa. Dispone di un ricco e prezioso complesso documentario, inventariato e già in parte digitalizzato, che copre un ampio arco cronologico esteso tra il XXVII e il XX secolo, rappresentando una preziosa fonte per la ricerca storica nel nostro territorio. L’Archivio ospita, oltre ai documenti amministrativi, anche materiale fotografico, manifesti e stampe dei primi del ‘900, raccontando così i molteplici aspetti della storia della nostra comunità.

COMUNICATO STAMPA