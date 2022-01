Sora – Accertamenti Tosap e Passi Carrabili, dal 17 gennaio aperture straordinarie dell’Ufficio Tributi

In questi giorni sono stati recapitati ai contribuenti, residenti nel territorio del Comune di Sora, avvisi di accertamento riguardanti TOSAP e passi carrabili, riferiti agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 la cui elaborazione e protocollazione è relativa ad un periodo in cui l’attuale amministrazione non era in carica.

Tali atti sono stati consegnati solamente oggi ma si riferiscono a decisioni ed azioni del passato governo cittadino che non potevano essere bloccate o variate dall’amministrazione Di Stefano.

Da lunedì 17 gennaio 2022, per volontà del Sindaco Luca Di Stefano e dell’Assessore Loreta Altobelli, la Dirigente del Settore finanziario D.ssa La Rocca ha disposto l’apertura straordinaria degli uffici in orario pomeridiano per tutti i cittadini che volessero richiedere informazioni o presentare istanze all’ente.

Il Servizio, nel rispetto della vigente normativa di contenimento del Covid 19, sarà attivato su appuntamento, telefonando ai seguenti numeri: 0776 828202 828615 828612 828613. Naturalmente gli operatori forniranno le opportune informazioni, evitando, se ritenuto, la presenza diretta del contribuente.

E’ volontà di questa amministrazione venire incontro alle esigenze dei cittadini prevedendo per i contribuenti che devono assolvere il tributo una rateizzazione più ampia possibile. Per quegli atti che sono stati recapitati per errore l’Ente agevolerà e supporterà la presentazione di idonee istanze di annullamento che saranno lavorate tempestivamente.

COMUNICATO STAMPA