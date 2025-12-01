Sora accende la magia: il 7 dicembre l’inaugurazione di “Sora Città del Natale 2025”

Cresce l’attesa per l’avvio di “Sora Città del Natale 2025”, il grande cartellone di iniziative che trasformerà il centro storico in un vero e proprio villaggio delle feste. L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 7 dicembre, con un programma ricco di appuntamenti che animeranno strade e piazze a partire dalle ore 16.30.

La giornata prenderà il via in Piazza Santa Restituta con esibizioni di canto, preludio alle numerose attività previste. Alle 16.45 sarà la volta dell’attesa inaugurazione della ruota panoramica in Piazza Indipendenza, una delle attrazioni simbolo dell’edizione 2025.

Sempre in Piazza Santa Restituta, alle 17.00, verrà aperta al pubblico la nuova pista di pattinaggio, seguita alle 17.15 dall’accensione ufficiale delle luminarie che vestiranno la città di atmosfere calde e suggestive. Da Piazza Indipendenza, alle 17.30, partirà la Grande Parata di Babbo Natale, uno degli eventi più attesi da famiglie e bambini.

Alle 18.00, in Via Cittadella, si terrà l’inaugurazione delle luminarie e della Casa di Babbo Natale, che resterà aperta per tutta la durata delle festività. La serata proseguirà alle 18.30 in Via Branca con l’apertura del Presepe a grandezza naturale, una tradizione che ogni anno richiama numerosi visitatori.

Gran finale alle 19.00 in Piazza Cesare Baronio, dove il pubblico potrà partecipare alla festa con Babbo Natale, tra musica, animazione e momenti dedicati ai più piccoli.

La manifestazione, realizzata con il supporto del Comune di Sora, della Provincia di Frosinone, della Camera di Commercio Frosinone-Latina e del Consiglio Regionale del Lazio, si propone di valorizzare il territorio attraverso un calendario di eventi capace di coniugare tradizione, intrattenimento e spirito natalizio.

Con luci, colori e un’atmosfera incantata, Sora si prepara dunque a vivere un Natale speciale, confermandosi ancora una volta città dell’accoglienza e della magia.



