Sora, abbiamo “giocato”… e così De Donatis ritira le dimissioni

Un copione già scritto, a cui nella giornata di mercoledì è stata messa la parola fine. Roberto De Donatis mette fine alla sua farsa, e ritira le dimissioni annunciate qualche giorno fa. Lo fa indicendo una conferenza stampa, in cui spiega che il suo ripensamento, è dovuto al non voler abbandonare i cittadini in un periodo così delicato. Allora viene da chiedersi che senso ha avuto annunciare pochi giorni fa le sue dimissioni, visto che la situazione è pressoché identica a quella del giorno in cui lo stesso primo cittadino si era autobocciato. Resta in sella con il supporto di Fratelli d’Italia e Lega, che nella prossima campagna elettorale dovranno spiegare ai cittadini come mai presenteranno un altro candidato sindaco, se tanto elogiano e difendono il lavoro svolto da questa maggioranza. Ovviamente il sospetto di tutti, è che il sindaco abbia messo in liquidazione la cambiale politica che di volta in volta dovrà pagare a questo o a quel consigliere, perché è palese a tutti che dietro il ripensamento di De Donatis, ci siano accordi ben precisi, politici ovviamente, e che non vengono resi pubblici solo per pudore. Fatto è che oggi si è conclusa una delle sceneggiate più mal riuscite della politica sorana degli ultimi trent’anni, e forse il consenso che il sindaco ha decantato nel suo show mediatico odierno, esiste solo nella sua mente, perché le reazioni reali dei cittadini sono ben altra cosa…

Correlati