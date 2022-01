Sora – A zig zag con l’auto sulla strada: 27enne ubriaco alla guida denunciato

In Sora, i militari del NORM della Compagnia, su segnalazione di alcuni utenti della strada hanno intercettato e bloccato in quella Via San Domenico un’autovettura che percorreva la strada zigzagando. A seguito del controllo, il conducente identificato in un 27enne della limitrofa provincia dell’Aquila, in evidente stato di ebbrezza è stato sottoposto ad alcol test evidenziando un tasso alcolico di 5 volte superiore al limite previsto dalle vigenti normative in materia. Il 27enne è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica con contestuale ritiro del documento di guida e la restituzione del veicolo utilizzato al legittimo proprietario.

