Sora – A TAVOLA CON GLI ANTICHI ROMANI, presentazione libro e ricostruzione di piatti e ricette. L’archeologia incontra il palato

Domenica 19 aprile 2026, a partire dalle ore 11.00, presso il Museo della Media Valle del Liri di Sora, si terrà la presentazione del saggio “A tavola con gli antichi romani” dell’archeologo e divulgatore storico Giorgio Franchetti.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per approfondire aspetti della vita quotidiana nel mondo romano, con particolare attenzione alle abitudini alimentari e alle ritualità legate al consumo del cibo. Attraverso un racconto arricchito da immagini e fonti storiche, il pubblico sarà guidato alla scoperta di curiosità legate all’alimentazione antica: dai costi della spesa alle modalità del banchetto, fino ai prodotti e alle tradizioni culinarie del tempo.

Nel corso dell’appuntamento verranno inoltre presentati alcuni piatti e ricette della tradizione romana, ricostruiti sulla base delle fonti classiche – tra cui Catone, Varrone, Apicio e Columella – grazie al contributo dell’archeocuoca Cristina Conte.

«Questa iniziativa – dichiara la consigliera comunale Manuela Cerqua – si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale promosso dal Museo della Media Valle del Liri e dal Comune di Sora, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla conoscenza della storia attraverso linguaggi accessibili e coinvolgenti. Un appuntamento che unisce ricerca, divulgazione e capacità di raccontare il passato in modo vivo e partecipato, offrendo alla comunità un’esperienza culturale di qualità».

«Raccontare il cibo degli antichi Romani – afferma Giorgio Franchetti – significa entrare nella loro quotidianità e restituire, attraverso la divulgazione, un viaggio nel tempo capace di coinvolgere e appassionare».

Giorgio Franchetti è archeologo e divulgatore storico, autore di numerose pubblicazioni e collaboratore di produzioni televisive nazionali e internazionali. Cristina Conte è cuoca e studiosa di cucina antica, impegnata da anni nella ricerca e nella sperimentazione delle ricette storiche.