Sora, 8 persone violano “zona rossa” e 1 persona viola coprifuoco: multati

In Sora i carabinieri hanno accertato la violazione delle norme relative al contenimento Covid-19 da parte di 8 persone, tutte residenti in paesi limitrofi, sorprese in transito attraverso quel territorio non rispettando il divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle “aree rosse”, senza che fornissero un giustificato motivo, venendo quindi tutti sanzionati ai sensi del DPCM in vigore.Inoltre sorprendevano e sanzionavano 1 persona per aver violato il coprifuoco previsto per le ore notturne. Gli operanti sorprendevano altresì una parrucchiera con esercizio ubicato in quel centro che non sospendeva l’attività di servizio alla persona.

