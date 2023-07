Sora, 6 segnalazioni per uso di stupefacenti, 2 FVO e 1 denuncia per evasione

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Sora hanno intensificato i controlli per la prevenzione dei reati in genere ed il contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Con la concomitanza degli eventi che i vari Comuni del territorio organizzano nelle serate, soprattutto quelle di venerdì, sabato e domenica, i Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della città Volsca, unitamente a quelli delle Stazioni, hanno svolto dei controlli straordinari nel centro abitato di Sora e dei comuni limitrofi, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo della movida. Le attività di prevenzione hanno consentito di: segnalare alla Prefettura di Frosinone n.6 persone trovate in possesso di modica quantità di stupefacente per uso personale; segnalare all’Autorità di Pubblica Sicurezza l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio a carico di n.2 persone che si aggiravano con far sospetto nei comuni di Isola del Liri (Fr) e Casalvieri (Fr). Numerose le persone controllate, più di 140, la gran parte nei luoghi di ritrovo della movida, e circa 82 veicoli.

In particolare a Sora nella serata di sabato, un 48enne ed un 45enne, controllati a bordo di una Peugeot 207, sono stati trovati in possesso di gr.1 di hashish, mentre un 17enne egiziano, controllato mentre si intratteneva a piedi in Piazza Savona, è stato trovato in possesso di gr.0,76 di hashish. Sempre a Sora, nella giornata di domenica, due tunisini un 18enne ed un 19nne, controllati rispettivamente nel Parco Santa Chiara ed in Piazza Alberto La Rocca, sono stati trovati in possesso di gr.0,55 e gr. 2,80 di Hashish.

In Broccostella (Fr), nel corso di un controllo alla circolazione stradale in prossimità dell’ingresso della SSV Sora-Cassino, un 35enne conducente di un’autovettura Peugeot 208, alla vista dei Carabinieri ingeriva un involucro di gr.0,5 di eroina.

Nel corso dei servizi attuati per la prevenzione dei reati predatori n.2 persone, gravate da precedenti per reati contro il patrimonio, sono state sorprese aggirarsi senza motivazione e con fare sospetto e pertanto proposti per l’applicazione della misura di prevenzione del FVO. In particolare ad Isola del Liri (Fr) un 43enne proveniente dall’hinterland napoletano, controllato nel centro cittadino non dava contezza circa la sua presenza in quel luogo; in Casalvieri (FR) un 40enne di Guidonia Montecelio, controllato per le vie del centro non giustificava adeguatamente la sua presenza in quel luogo.

Inoltre, ad Alvito (FR), i Carabinieri sorprendevano un 68enne, che si trovava agli arresti domiciliari, fuori dalla propria abitazione e pertanto veniva deferito all’AG per il reato di evasione.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, in stretta collaborazione con le altre forze di Polizia e con le Polizie locali del territorio , nel comune interesse di raggiungere il massimo livello possibile di sicurezza.

COMUNICATO STAMPA