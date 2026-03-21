Sora – 45enne denunciato per truffa

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Sora ha denunciato un 45enne, residente in provincia di Ragusa. In particolare, gli agenti del Commissariato di P.S. al termine di un’attività di indagine, sono riusciti a ricostruire un quadro indiziario grave nei confronti del ragazzo, in ordine al reato di truffa.La stessa è stata messa in atto su una applicazione di messaggistica istantanea, dove è stato chiesto all’ignara vittima di eseguire delle operazioni su piattaforme web di condivisioni video, dietro un corrispettivo in denaro.Dopo qualche tempo, con raggiri, la vittima è stata indotta ad effettuare dei bonifici sul conto corrente dell’indagato.