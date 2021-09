Paura questa sera in viale San Domenico, dove un 40enne è stato investito da un’auto. Il conducente alla guida del veicolo si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e hanno trasportato l’uomo all’ospedale SS. Trinità di Sora, dove è arrivato in gravi condizioni.Sulla dinamica dell’incidente indagano le forze dell’ordine.

foto archivio