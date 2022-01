Sora, 4 furti in abitazione a San Giuliano: ladro ripreso dalle telecamere

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, dei malviventi hanno rubato in quattro appartamenti in zona San Giuliano. I ladri sono saliti dai tubi del gas e sono entrati dai balconi forzando le finestre. Uno dei malviventi è stato ripreso dalle telecamere di un’abitazione mentre aveva una torcia in mano e si aggirava per le stanze. I proprietari quando sono tornati a casa hanno fatto l’amara scoperta. Non si arresta l’ondata dei furti nella città volsca, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine sul territorio.

