Sora – 2 e 4 novembre 2022, ecco il programma delle celebrazioni

Il Sindaco Luca Di Stefano rende noto il programma delle celebrazioni previste per il 2 ed il 4 novembre, invitando tutta la cittadinanza a prendere parte alle cerimonie.

La Commemorazione dei defunti e dei militari caduti nell’esercizio del proprio

dovere prenderà il via mercoledì 2 novembre 2022, alle ore 10.30, all’interno del

Cimitero Comunale di Sora. Il Sindaco Luca Di Stefano renderà omaggio ai Monumenti

Funebri con la deposizione delle Corone.

Alle ore 11.00, S.E. il Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo officerà la Santa Messa

presso la Chiesa Madre. La funzione sarà celebrata in memoria dei caduti in armi e

nell’esercizio del loro dovere.

Le celebrazioni per la Giornata delle Forze Armate e del Combattente si apriranno venerdì 4 novembre 2022, alle ore 9.00, in Piazza Marco Tullio Cicerone, a Carnello. Il Sindaco Luca Di Stefano, insieme ai rappresentanti dei Comuni di Arpino e Isola del Liri, renderà onore al Monumento ai Caduti.

Alle ore 10.00, a Sora, in Piazza Esedra, è previsto il raduno del corteo delle Autorità civili

e religiose, delle Rappresentanze Combattentistiche e d’arma, del 41° Reggimento

“Cordenons”, delle Forze dell’ordine e degli Istituti scolastici. Il corteo sarà accompagnato

dalla Banda “Città di Sora”.

Alle ore 10.30 il corteo raggiungerà Piazza Santa Restituta dove sarà deposta la Corona

nella Cappella ai Caduti ed, a seguire, si terranno gli interventi delle Autorità.

Successivamente il corteo riprenderà il suo cammino per raggiungere la lapide della

Medaglia d’Oro Carabiniere Alberto La Rocca, presso la Caserma dei Carabinieri, dove

sarà deposta la Corona.

Comunicato stampa