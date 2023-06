Sora – 10 anni dell’associazione Iniziativa Donna, il plauso di Gianluca Quadrini sull’operato

Si è svolta a Sora, lo scorso venerdì, la cerimonia per festeggiare i 10 anni dell’associazione Iniziativa Donna. Tra i presenti anche il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che in una nota si complimenta con chi ogni giorno si spende per difendere le donne – “sono veramente orgoglioso di aver partecipato a questa cerimonia e di passare del tempo con chi, ogni giorno, si spende per rendere una donna una persona valorizzata, ricca di dignità. Un plauso a queste donne che agiscono con passione ed entusiasmo per promuovere l cultura della solidarietà e sullo sviluppo dei diritti e del progresso di tutte le donne.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

