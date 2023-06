Sora, 1^ edizione del Premio Teatrale “Bruno Sardellitti”, conclusa la cerimonia di premiazione

Si è conclusa venerdi presso la Chiesa di Santa Restituta a Sora, con la cerimonia di premiazione, la 1^ edizione del Premio Teatrale “Bruno Sardellitti” che si è svolta i giorni 29,30 e 31 maggio presso l’Auditoriun “Cesare Baronio”, organizzato dall’Associazione Turistica Locale “Le Tre Valli ProSora2”, in collaborazione con l’associazione teatrale “Riccardo Gulia”, con il patrocinio della Provincia di Frosinone e del Comune di Sora. La rassegna teatrale ha visto una numerosissima partecipazione di pubblico, registrando anche il gradimento e la soddisfazione generale della cittadinanza. A prendere parte ai vari spettacoli sono stati in ordine cronologico le compagnie: “ Istituto Comprensivo Sora 3“, “Scuola Beata Maria De Mattias” e l’Istituto comprensivo Sora 1”.

Esprimiamo i nostri più calorosi ringraziamenti a quanti di voi, alunni, docenti e dirigenti delle scuole: Istituto Comprensivo Sora 3, Scuola Beata De Mattias Sora e l’Istituto Comprensivo Sora 1, che hanno reso possibile l’evento, il Premio Teatrale “Bruno Sardellitti”. La vostra partecipazione è stata non solo indispensabile per la buona riuscita della manifestazione, ma anche unica nel suo genere, in una giusta combinazione di creatività e professionalità.

Il nostro è un sincero ringraziamento a tutti Voi per la collaborazione dimostrata nei mesi di lavoro e per aver creduto senza riserve nel nostro progetto.

Grazie per l’impegno profuso, grazie per la passione, la dedizione ed il forte senso di responsabilità e di dedizione alla professione e per il senso di appartenenza che avete dimostrato nell’organizzare un momento importante di apertura al territorio, cosicché possa prendere corpo un’idea di scuola diffusa.

Grazie a tutti i genitori degli studenti. Con il vostro impegno e la vostra collaborazione, siamo stati in grado di portare a compimento un evento che caratterizza l’inizio di un progetto ambizioso, fondamentale per la crescita personale di ogni ragazzo.

Un grazie particolare va a tutti coloro che da dietro le quinte hanno lavorato per realizzare questo evento. Senza tutti loro – e molti altri ancora – l’evento non ci sarebbe stato, o difficilmente sarebbe stato così bello.

Grazie tantissimo a Don Mario,parroco della nostra splendida Chiesa Santa Restituta, che ha ospitato la cerimonia, rendendola ancora più bella.

La vasta presenza all’evento dimostra quale grande capacità aggregante rivesta la Scuola e consente quindi di giocare un ruolo significativo nella realtà del nostro territorio; dimostra che laddove c’è una scuola, c’è vita, c’è dinamismo, intraprendenza, voglia di immaginare un futuro migliore.

I prossimi eventi saranno ancora più importanti e le belle notizie non sono finite qui perché abbiamo in cantiere un grande progetto per il nuovo anno.

Associazione Turistica Locale “Le Tre Valli ProSora2” il presidente Arch. Giovanni Celli Catarinelli

