Sopralluogo sulla SP Ferentino Stazione: il Presidente del Consiglio provinciale Quadrini si impegna per la sicurezza dei residenti

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute sulla scrivania del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, da parte di alcuni residenti del comune di Ferentino, questa mattina si è effettuato il sopralluogo sulla SP Ferentino Stazione, una delle arterie più trafficate del territorio comunale e provinciale perché strada di accesso al casello autostradale di Ferentino. Insieme ai tecnici della Provincia, all’Ing. Alessandro Mastrantoni, ai tecnici comunali e al consigliere comunale Ugo Galassi. Il Presidente Quadrini, ha voluto constatare di persona le gravi problematiche legate alla velocità degli automobilisti in questo tratto, che ha visto ripetuti incidenti e rappresenta quindi un rischio concreto per la sicurezza dei cittadini. “Proprio per rispondere a queste numerose segnalazioni, era doveroso che in mattinata mi recassi sul

posto per procedere al sopralluogo di questa importante e pericolosa arteria perché è fondamentale che questa comunità si senta al sicuro quando si muove sul territorio”, ha dichiarato Quadrini durante il sopralluogo. “Voglio rassicurare i residenti che ci attiveremo con urgenza per trovare soluzioni efficaci. Mi rapporterò direttamente e mi impegnerò a mantenere un contatto diretto con il dirigente dell’ufficio tecnico provinciale per discutere eventuali interventi, in coordinamento con l’ufficio tecnico comunale e con il consigliere provinciale delegato, Luigi Vittori, che prontamente ho allertato, per capire quali misure adottare in via definitiva, nel rispetto delle competenze territoriali della Provincia di Frosinone nel suolo comunale di Ferentino.”

Tra le misure da prendere in considerazione ci sarà l’installazione di dissuasori di velocità per garantire la sicurezza di tutti gli utenti. Un’operazione, che al di fuori del limite urbano, non può però essere effettuata dalla provincia. Pertanto nei prossimi giorni si dovrà capire e stabilire un piano di azione tra comune di Ferentino e Provincia di Frosinone. “Siamo pronti a collaborare insieme al consigliere delegato alle manutenzioni della provincia di Frosinone Dott. Luigi Vittori per venire in contro alle esigenze di questa comunità, attraverso questi incontri e sopralluoghi, ci impegniamo affinché i nostri cittadini siano tutelati e protetti senza dover affrontare quotidianamente rischi così gravi mentre si muovono sul loro territorio”

“Voglio ringraziare il consigliere di Ferentino, dott. Ugo Galassi, presente all’incontro e sollecito presso la Provincia, il tecnico della Provincia di Frosinone, ing. Alessandro Mastrantonio, i geometri, Mollicone e Antonini, per la loro collaborazione e professionalità.” ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA