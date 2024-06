Sopralluogo alloggi Ater Alvito, Ciacciarelli: “Continua la presenza sul territorio per verificare le problematiche”

Grazie alla collaborazione del sindaco di Alvito, Luciana Martini, e del vicesindaco, Angelo Cervi, ho avuto modo di effettuare, insieme al consigliere provinciale Andrea Amata, un proficuo sopralluogo degli alloggi Ater in via Europa. Ho constatato la necessità di intervenire attraverso la programmazione di iniziative propedeutiche alla piena riqualificazione dell’intera area che, dopo tanti anni, merita un riscatto positivo», lo evidenzia Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case Popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio.«Nei prossimi giorni, ci attiveremo insieme alla nostra direzione regionale e all’azienda territoriale di Frosinone per valutare la fattibilità di interventi coordinati per la riqualificazione dell’area e la sistemazione degli alloggi esistenti. Riteniamo necessaria, alla base della nostra azione politica, la presenza costante sul territorio per comprendere direttamente i problemi ed individuarne le migliori soluzioni. Il sopralluogo di Alvito ne costituisce un esempio», conclude l’Assessore.

COMUNICATO STAMPA