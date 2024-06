Sopralluoghi cantieri aperti ad Alvito, Ciacciarelli: “Grazie impegno in Regione avviati importanti opere per la città”

“ Nella giornata di ieri abbiamo provveduto ad effettuare, insieme al Sindaco di Alvito Luciana Martini, il Vice Sindaco Angelo Cervi ed il Consigliere Provinciale Andrea Amata, sopralluoghi dei vari cantieri aperti nella città di Alvito.

In particolare abbiamo avuto modo di constatare direttamente l’andamento dei lavori di restauro del lavatoio storico di piazza mercato vecchio, opera rientrante nell’ambito del progetto di recupero e riqualificazione degli antichi fontanili di Alvito, finanziato dalla Regione Lazio e che già ha visto conclusi precisi interventi come quelli riguardanti i fontanili in località Castello, Fontanelle e Fontana Maiali, anch’essi oggetto di visita.

Tali interventi sono la conferma della funzionalità della nostra filiera politica sul territorio, presente nei vari livelli di amministrazione e diretta ad avanzare nelle istituzioni le istanze che provengono dal territorio, per difenderne la storia e l’identità.

Una identità, quella del Comune di Alvito, che ha negli storici fontanili una delle proprie pietre angolari, costituendo gli stessi la storica fonte di approvvigionamento per l’intera popolazione e che proprio per tale ragione meritano di essere riscoperti quale espressione delle radici di un’ intera comunità.

Grazie al Sindaco Martini ed il Vice Sindaco Cervi per il grande lavoro che stanno portando avanti sul territorio.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA