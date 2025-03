Sono tornate in funzione le Case dell’Acqua di Alatri

Le Case dell’Acqua di Alatri sono tornate in funzione, offrendo un servizio ecologico e conveniente per i cittadini. Questo servizio permette di rifornirsi di acqua naturale e frizzante a prezzi contenuti, con un impatto ambientale positivo. Infatti, le Case dell’Acqua, nel tempo, hanno contribuito significativamente a ridurre l’uso di plastica e alla riduzione delle emissioni di CO2 nella produzione della stessa.

Attualmente, sono attivi due impianti ‘Fonte Alternativa’: una a Tecchiena, SP Santa Cecilia (nei pressi della delegazione comunale) e una in via Madonna della Sanità. Il costo per l’acqua naturale è di 8 centesimi al litro, mentre quella frizzante è disponibile a 10 centesimi al litro. Le macchine accettano monete da 5 centesimi fino a 2 €, e le vecchie tessere ricaricabili sono ancora valide.

Questa iniziativa non solo fornisce acqua fresca e naturale a costi bassi, ma contribuisce anche a sensibilizzare la comunità sull’importanza della sostenibilità ambientale e della riduzione della plastica.

Fonte alternativa è un marchio di Ecotec srls.