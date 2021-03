«Sono stanca, riposo un po’»: Francesca, 24 anni, muore durante la cena

«Sono stanca, riposo un po’», ha detto agli amici, dov’era ospite: ma poco dopo, l’hanno trovata morta. È il dramma di una ragazza di 24 anni, Francesca Martellini, che ha perso la vita in un’abitazione di Pineto, in provincia di Teramo: è successo domenica sera, quando la giovane dopo cena è andata a stendersi sul letto. Poco dopo uno dei suoi amici è andato a contollare come stava, ma la ragazza non rispondeva.

A quel punto i ragazzi, spaventati, hanno chiamato i soccorsi: sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con medico e i sanitari hanno cercato in ogni modo di rianimarla, ma non c’è stato nulla fare. Ignote al momento le cause del decesso: sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta. I carabinieri hanno ascoltato tutti quelli che erano con lei la sera in cui è morta e sulla salma sarà effettuata l’autopsia.

Secondo quanto scrive Il Messaggero, Francesca era molto conosciuta a Roseto e la notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenta la comunità per una vita spezzata in età così giovane. Il padre, anche lui molto conosciuto in città ma che per motivi di lavoro da qualche anno si è trasferito in Germania, dopo aver appreso la notizia sta cercando di tornare in Italia per dare l’ultimo saluto all’amata figlia.

fonte Leggo – foto archivio