“Sono innamorato” e il parroco lascia la tonaca. Colpo di scena in chiesa davanti al vescovo

Colpo di scena dall’altare di una chiesa di Massa Martana, comune umbro in provincia di Perugia. Una storia degna di Uccelli di rovo culminata da un annuncio durante la predica. Don Riccardo Ceccobelli durante l’omelia domenicale ha svelato ai parrocchiani della Chiesa di San Felice il suo segreto: lascio la tonaca per amore.

Tutto è accaduto domenica 11 aprile, un giorno diverso dagli altri per la parrocchia perché era a arrivato il vescovo diocesano Gualtiero Sigismondi a celebrare messa nella chiesa di San Felice. Circostanza che non aveva insospettito i fedeli, fino a quando il prelato non ha preso la parola.

Già perché il vescovo ha detto ai fedeli della volontà di don Riccardo Ceccobelli di avviare presso la Santa Sede le pratiche relative alla dimissione dallo stato clericale (attualmente risulta sospeso in via cautelare alla guida delle comunità dell’unità pastorale San Felice, ora affidata a padre Mauro Dipalo, superiore del locale Convento di Santa Maria della Pace).

Il vescovo ha spiegato che si trovava lì per “dirvi a viso aperto che don Riccardo Ceccobelli ha manifestato il desiderio di domandare al Santo Padre la grazia della dispensa dagli obblighi del celibato, perciò ha chiesto di essere dimesso dallo stato clericale e dispensato dagli oneri connessi alla sacra ordinazione”. Colpo di scena. Il monsignore ha spiegato che don Riccardo sarebbe stato sospeso e lo ha ringraziato.

Il sacerdote innamorato ha poi parlato ai fedeli. Ha dichiarato di amare e rispettare la Chiesa ma “non posso non continuare ad essere coerente, trasparente e corretto con essa come finora sono sempre stato”, ha confessato ai fedeli. “Il mio cuore è innamorato seppure non abbia mai avuto modo di trasgredire le promesse che ho fatto – ha confidato – Voglio provare a vivere quest’amore senza sublimarlo, senza allontanarlo”. Poi ha ringraziato i fedeli e annunciato che avrebbe accettato ogni decisione dell Chiesa.

Fonte il tempo.it foto web