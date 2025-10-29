SONNINO, CIACCIARELLI: «CONSEGNATI 11 ALLOGGI ATER, RISPOSTA IMPORTANTE PER SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA»

«Grazie al lavoro di concertazione sviluppatosi in questi mesi tra la regione Lazio, l’Ater di Latina ed il comune di Sonnino sono stati ufficialmente consegnati 11 alloggi destinati alle graduatorie di edilizia residenziale pubblica. In seguito all’ultimazione dei lavori di riqualificazione dello stabile da parte di Ater Latina, con la consegna definitiva di 11 nuovi alloggi viene raggiunta una importante risposta per il superamento dell’emergenza abitativa. Tale intervento conferma la volontà della regione Lazio e dell’Ater Latina di intervenire nell’ottica della riqualificazione del patrimonio abitativo, con uno sguardo all’intero territorio provinciale. Tale risultato, accompagnato da una pluralità di nuovi interventi programmati sul territorio attraverso la definizione dell’accordo di programma con il ministero delle infrastrutture per la riqualificazione e la rigenerazione urbana del patrimonio abitativo, conferma la volontà della regione Lazio di sostenere concretamente le Aziende Territoriali e le esigenze che il territorio presenta. Ringrazio il Commissario Ater Latina Enrico Della Pietà, il Direttore Generale Ater Massimo Monicelli, il Sindaco di Sonnino Gianni Caroccia e l’Assessore Comunale di Sonnino Simona Iacovacci per l’importante lavoro svolto per pervertire a tale risultato». Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Politiche abitative e alle Case popolari della Regione Lazio.

