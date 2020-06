Sonia Da Fonseca”:Il movimento di Pignalberi :”Piu’ Italia”dedizione politica a vantaggio dei cittadini”

Lo scopo della politica è l’essere al servizio dei cittadini, dando risposte concrete ai loro bisogni. Sonia Da Fonseca, coordinatrice provinciale frusinate del movimento “Più Italia” di Fabrizio Pignalberi, si presenta ai cittadini per comunicare loro la sua disponibilità nell’aiutarli in tutto quel che concerne l’ambito sociale. Una dedizione politica a vantaggio dei cittadini dettata anche dalla sua esperienza lavorativa che ogni giorno mette in atto, con riconosciuta professionalità, nel suo ambiente lavorativo essendo una operatrice socio sanitaria: “Oggi dobbiamo recuperare autorevolezza e fiducia aumentando la capacità d’ascolto dei cittadini per ricercare insieme alle istituzioni soluzioni innovative, realistiche, percorribili, facendo rete territoriale per svolgere un’azione propulsiva verso il bene comune, verso il conseguimento di un fine e cioè migliorare la vita dei nostri concittadini. Ho aderito al movimento ‘Più Italia’ appunto per mettermi a disposizione delle persone con l’obiettivo di aiutare i bisognosi, di chi soffre, delle famiglie che sono rimaste indietro, senza lavoro, che faticano ad arrivare a fine mese e quelle che non hanno cosa mettere sulla tavola da mangiare per i propri figli. Lo scopo del mio percorso politico poi sarà combattere in tutti i modi ed in tutte le sedi per ottenere una sanità migliore, per non lasciare che gli anziani si sentano soli e abbandonati! Per non parlare poi del lavoro che manca e della povertà che cresce. Gli aiuti promessi dal governo Conte che ad alcuni non sono mai arrivati e ad altri con un imbarazzante contagocce. Poi non voglio essere razzista o discrimatoria ma c’è anche, e sfido chiunque a dire il contrario, il problema degli extracomunitari che si sentono padroni a casa nostra mandando il paese in degrado, non accettando le norme per l’inserimento meglio noto come integrazione. Intollerabile. Infine il mio impegno sarà concentrato anche sulle violenze alle donne e bambini. Bambini che vengono privati alle loro mamme senza cercare la via del “aiutofamiglia” insomma, per tutto ciò che riguarda queste tematiche sociali, io ci sono e ci sarò sempre! Potete contattarmi al seguente indirizzo mail: soniadafonseca97@gmail.com

ufficio stampa “Più Italia” sezione Frosinone

