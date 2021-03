Non ce l’ha fatta Sonia Pantoli, 31 anni, architetto di Paterno (frazione di Avezzano) che da qualche anno per via del lavoro si era trasferita nel pescarese, è deceduta questa sera a causa del coronavirus. La giovane lavorava presso una nota azienda internazionale. Il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio conosceva Sonia e la sua famiglia, ha ricevuto la notizia della tragica scomparsa mentre era in consiglio comunale, rimasto addollorato e sconcertato da quanto accaduto.

