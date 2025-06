Solo Schifani fa peggio di Rocca: il governatore del Lazio tra i meno apprezzati d’Italia

I numeri parlano chiaro e lasciano poco spazio a interpretazioni: secondo l’ultimo sondaggio condotto da SWG sul gradimento dei presidenti di Regione, Francesco Rocca, governatore del Lazio, figura tra i meno apprezzati d’Italia. Peggio di lui solo Renato Schifani, presidente della Sicilia.

Alla domanda “Quanto ritiene efficace l’operato del presidente della Regione?”, soltanto il 31% dei cittadini del Lazio ha risposto positivamente. Un dato preoccupante per Rocca, che due anni fa si era insediato alla guida della Regione promettendo un cambio di passo radicale su sanità, trasporti e servizi al cittadino.

Il sondaggio SWG, tuttavia, evidenzia che il basso gradimento non è attribuibile a motivazioni ideologiche. A dimostrarlo sono i risultati ottenuti da altri governatori del centrodestra: Luca Zaia, in Veneto, si conferma tra i più apprezzati con un consenso del 70%, seguito da Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia con il 64%. Zaia e Fedriga appartengono alla Lega, Rocca a Fratelli d’Italia, Schifani a Forza Italia: le divergenze di consenso sembrano dunque legate più alla qualità dell’amministrazione che al colore politico.

Nel Lazio, intanto, le opposizioni affilano le armi. Il Partito Democratico commenta i dati con toni duri: “Due anni fa Rocca prometteva un cambio di passo radicale: sanità efficiente, trasporti migliori, servizi più vicini ai cittadini. Oggi la realtà è ben diversa: ospedali in affanno, carenza di medici di base, periferie abbandonate e famiglie lasciate sole di fronte al caro vita e al taglio dei servizi essenziali. Il calo di consenso è la conseguenza diretta di promesse non mantenute e di una gestione autoreferenziale e distante”.

Le cifre, più che le parole, raccontano la distanza crescente tra l’amministrazione regionale e i cittadini. Un segnale d’allarme che, al di là dei confini del Lazio, potrebbe rappresentare un campanello d’allarme per l’intero centrodestra di governo.