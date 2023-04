Solidarietà, operzione “Dona un sorriso” da parte del 70° Stormo dell’Aeronautica Militare

Consegnate uova di Pasqua ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina e visita di bambinomalato oncologico da parte del personale del 70° Stormo.

Nella mattinata di oggi, una rappresentanza del 70° Stormo, sito in Latina Scalo, si è recata presso l’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina per la consegna di doni e uova pasquali ai bambini che, in questi giorni di festa, sono ricoverati presso il reparto di pediatria dell’importante nosocomio.

Il Comandante del 70° Stormo, Colonnello Pilota Giuseppe BELLOMO, dopo un breve discorso in cui ha voluto sottolineare come gli uomini e le donne dello Stormo in questi giorni di festa non hanno voluto dimenticare i più deboli, i più bisognosi e in modo particolare i piccoli pazienti ricoverati presso l’ospedale di Latina, evidenziando che è volontà dell’Arma Azzurra essere sempre più vicina alla gente, tra la gente e per la gente. Il primario responsabile del reparto ha accolto con gioia i doni ringraziando i militari dell’aeroporto pontino per la lodevole iniziativa.

Inoltre, a valle delle celebrazioni relative al Centenario dell’Aeronautica Militare, la 4^ BTS DA / AV e il 70° Stormo hanno ricevuto una e-mail da parte dalla Signora Agnese R., madre di un ragazzo di 13 anni malato oncologico, la quale ha voluto ringraziare il personale tutto, per la disponibilità mostrata in occasione dell’Open Day del 28 marzo. Il giovane Riccardo, infatti, il giorno dell’evento era stato ricoverato presso l’Istituto “Dono Svizzero” di Formia (LT) e aveva ricevuto una spiacevole notizia. Il Comandante del 70° Stormo, unitamente ad una piccola delegazione di personale, dopo avergli fatto visita presso l’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” di Roma e avergli consegnato dei doni, ha invitato il piccolo Riccardo e tutta la sua famiglia in Aeroporto. Nella mattina di oggi, tutta la famiglia è stata accolta presso il 70° Stormo per una visita organizzata “ad hoc” e per la consegna di uova pasquali a Riccardo e ai suoi fratellini.

Il 70° Stormo è posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3a Regione Aerea, con sede a Bari, e da oltre sessant’anni assolve ai compiti istituzionali di selezionare ed addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché cadetti di altre Nazioni. La Scuola di Volo pontina ha rilasciato, sino ad oggi, oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo.

COMUNICATO STAMPA