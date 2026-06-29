Il 29 giugno la Chiesa celebra con gioia la solennità dei Santi Pietro e Paolo, colonne della fede cristiana e patroni della Chiesa di Roma. Pur avendo avuto caratteri e storie molto diverse, entrambi hanno consacrato la loro vita all’annuncio del Vangelo fino al dono supremo del martirio.San Pietro, il pescatore di Galilea scelto da Gesù come primo tra gli Apostoli, è il simbolo della fede salda e della missione affidata alla Chiesa. Nonostante le sue fragilità e il rinnegamento del Maestro durante la Passione, si lasciò trasformare dalla misericordia di Cristo, diventando una guida coraggiosa per i primi cristiani.

San Paolo, inizialmente persecutore dei cristiani, dopo l’incontro con Cristo sulla via di Damasco visse una conversione radicale. Da quel momento dedicò ogni energia all’evangelizzazione, affrontando viaggi, persecuzioni e sofferenze pur di annunciare il Vangelo fino ai confini del mondo allora conosciuto.

La loro testimonianza ci ricorda che Dio chiama uomini e donne con storie diverse, trasformando i loro limiti in strumenti di grazia. Pietro ci insegna la fiducia e la fedeltà; Paolo ci invita al coraggio della conversione e alla passione missionaria.

In questa festa, siamo chiamati a rinnovare la nostra fede, a pregare per la Chiesa e per il Santo Padre, successore di Pietro, affinché il Vangelo continui a essere annunciato con amore, verità e speranza.

Antonio Cristian Tanzilli

Per la Fede Cristiana Cattolica