Soddisfazione di Forza Italia Frosinone per Giuseppe Sacco Presidente LazioCrea

La designazione giunge a coronamento di un percorso amministrativo e politico caratterizzato da impegno costante a servizio del territorio e delle comunità locali, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo, dell’efficienza amministrativa e della valorizzazione delle risorse regionali.

Il direttivo sottolinea come tale nomina costituisca un segnale di continuità e fiducia nelle capacità organizzative e gestionali espresse, riconoscendo il valore del contributo offerto finora e la visione dimostrata nel corso dell’attività pubblica.

La segretaria provinciale Rossella Chiusaroli esprime le proprie congratulazioni e rivolge al neo presidente i più sinceri auguri di buon lavoro, evidenziando come questo nuovo incarico non rappresenti un punto di arrivo, bensì un punto di partenza verso ulteriori sfide e responsabilità sempre più rilevanti.

Il percorso fin qui svolto testimonia la qualità dell’impegno profuso, la dedizione costante e la capacità di raggiungere risultati concreti, elementi che trovano oggi un importante riconoscimento istituzionale.

Il direttivo rinnova quindi la propria stima e fiducia, auspicando che questa nuova fase possa essere caratterizzata da risultati significativi per l’intera collettività e per il sistema regionale.