Sociale, Battisti: “Dopo mia interrogazione sbloccati fondi sull’autosufficienza”

“A seguito di una mia interrogazione in all’amministrazione Rocca in consiglio regionale del Lazio, sono stati finalmente sbloccati i fondi relativi all’avviso sulla non autosufficienza”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd.

“Avevo sottolineato – prosegue – le grandi difficoltà che stavano attraversando, a causa del blocco dei finanziamenti, i soggetti diversamente abili, i familiari e anche gli operatori del settore costretti a subire evidenti disagi.

Con il ritorno all’erogazione dei fondi restituiamo dignità a tante famiglie che affrontano gravi problemi quotidiani. Sicuramente si tratta di un primo risultato.

Ora, come anticipato nell’interrogazione, chiederò in sede di approvazione del bilancio maggiori investimenti che possano garantire – conclude – più servizi a chi ne usufruisce e maggiore serenità al comparto che si occupa di erogare prestazioni”.

COMUNICATO STAMPA