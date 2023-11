Sociale, Battisti: “Auspico sblocco dei fondi per persone non autosufficienti”

“Desidero ringraziare l’assessore al Lavoro della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, per la risposta alla mia interrogazione sullo stop ai fondi per le persone non autosufficienti, ma non posso non esprimere tutta la mia preoccupazione per quanto emerso oggi in consiglio regionale. Sostanzialmente, l’assessore conferma che la sospensione delle erogazioni è dovuta all’esaurimento delle risorse, fatto molto grave perché parliamo di soggetti diversamente abili e di un comparto, che si occupa di erogare servizi, ovviamente in difficoltà”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd, in merito all’interrogazione discussa oggi in consiglio regionale sulla sospensione dei fondi per le persone non autosufficienti.

“Ho accolto positivamente – prosegue – l’annuncio di una variazione di bilancio per sbloccare le risorse e verificheremo che ciò possa accadere in tempi brevissimi.

Ciò che appare evidente è che servono maggiori investimenti e più certezze per le persone in difficoltà e per chi è gestisce i servizi: in sede di approvazione di bilancio, proporrò una integrazione finanziaria per garantire maggiore serenità ai soggetti diversamente abili, alle famiglie e ai lavoratori del settore”.

