SNAMI Lazio:” prescrizioni farmaceutiche, svolta epocale”

Come SNAMI Lazio riteniamo di dover intervenire sulla recente determina del 10.08.2023 elaborata dal Direttore Regionale Salute della Regione Lazio, Dott. Andrea Urbani, relativa alle prescrizioni farmaceutiche. Con questa determina, che vediamo come una positiva svolta epocale, la Regione cambia radicalmente la sua filosofia in merito alla prescrizione clinica. Si passa dalla concezione ottusamente ragionieristica del passato, indirizzata di fatto solo al risparmio, alla idea del miglioramento dell’offerta terapeutica tramite il potenziamento della professionalità dei medici del servizio sanitario regionale del Lazio. Il provvedimento dispone la creazione di centri appositi in ogni ASL per fornire supporto al clinico sia nell’ambito della continuità assistenziale ospedale-territorio, sia per la presa in carico assistenziale nel territorio. Con queste norme di buon senso si realizza quello che lo SNAMI chiedeva da anni, cioè che i medici del territorio, come anche gli ospedaliero e gli specialisti, non fossero abbandonati a loro stessi, come purtroppo è stato nel passato, ma che avessero degli uffici di riferimento in caso di dubbio clinicoterapeutico o altre problematiche similari. E ciò nell’ottica di far progredire le professionalità interne a beneficio dei cittadini ed a miglioramento delle condizioni lavorative dei medici. La determina contiene inoltre altre indicazioni sull’ottimizzazione terapeutica, sempre nell’orientamento della valorizzazione della professionalità e del potenziamento della qualità dell’assistenza ai cittadini. Questo modo di fare, concreto e ben calato nella realtà, ci autorizza a dire che la nuova Direzione Regionale Salute è partita con il piede giusto, e per questo non possiamo che commentare positivamente l’impegno del Direttore Dott. Andrea Urbani.

Il Presidente Regionale Dott. Marco Trifogli

Comunicato stampa

Correlati