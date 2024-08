Snami Lazio: “Firmato l’accordo con la Regione Lazio per le campagne vaccinali 2024-2025”

Il 05.08.2024 c’è stato presso la Regione Lazio la riunione finale per la firma tra Regione e sindacati della medicina generale del protocollo vaccinale antiinfluenzale e antipneumococcico per la stagione 2024-2025. La riunione è stata preceduta da vari incontri per la messa a punto dell’intesa, nei quali lo SNAMI ha esposto le proprie osservazioni alla regione, in un clima caratterizzato da una buona capacità di ascolto per le reciproche ragioni. Il 06.08.2024 La Direzione Regionale Salute ci ha inoltrato quindi il documento definitivo, che come SNAMI abbiamo convintamente firmato. La conclusione del tavolo sindacale regionale vede lo SNAMI sicuramente soddisfatto. Ciò sia per la messa in opera di un sempre più valido ed aggiornato schema di campagna vaccinale a beneficio di tutta la popolazione con un ampliamento importante, quest’anno, della platea dei cittadini beneficiari della campagna stessa; sia per l’attuale positivo clima di interlocuzione matura e responsabile con la Regione Lazio, che abbiamo riscontrato anche in altre occasioni di concertazione sindacale con gli uffici di via Cristoforo Colombo. A questo punto ci sembra importante esortare fin da ora la popolazione del Lazio ad usufruire, nell’interesse del singolo e della collettività, di questo importante strumento di prevenzione sanitaria.

Comunicato stampa a firma del Presidente Regionale Dott. Marco Trifogli

FOTO ARCHIVIO

Correlati