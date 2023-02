SNAMI Lazio: “Auguri di buon lavoro al neo Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca”

Lo SNAMI Lazio rivolge, a nome di tutti i medici del Lazio propri iscritti, le migliori congratulazioni ed un sincero augurio di buon lavoro al neo Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ed a tutti i consiglieri regionali. L’ampio consenso espresso dai cittadini del Lazio è sintomo evidente di apprezzamento e fiducia da parte della popolazione nei confronti del programma espresso dal Presidente Rocca e dalla sua coalizione. Per questo l’organizzazione sindacale auspica, riponendo credito nei confronti della nuova squadra, che si abbia un rinnovamento nel modo di intendere la sanità regionale, al tempo stesso come servizio ai cittadini e come motivo di gratificazione degli operatori. Il sindacato è convinto che la nuova compagine di governo regionale non farà mancare il suo apporto per trattare le criticità e le questioni sul tavolo irrisolte dalla precedente amministrazione, in particolare ciò che riguarda la sanità territoriale. Lo SNAMI Lazio esprime la più larga disponibilità all’interlocuzione istituzionale ed al confronto, in un certamente e positivamente mutato clima, per una serena ed efficiente collaborazione tra sindacato e parte pubblica. Rinnovando ancora al Presidente Rocca i complimenti, indirizziamo a tutti i componenti del nuovo Consiglio Regionale ed alla prossima Giunta i migliori auspici di una valida amministrazione.

Comunicato stampa a firma del Presidente Regionale Dott. Marco Trifogli

