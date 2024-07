Come sezione provinciale SNAMI Frosinone accogliamo positivamente l’approvazione dell’atto aziendale della ASL di Frosinone da parte della Conferenza dei sindaci, avvenuta questa mattina preso la sede della Azienda sanitaria in via Fabi a Frosinone. Il modo in cui è avvenuta la discussione del documento e la sintesi finale consistente nel voto favorevole dei sindaci all’unanimità (42 voti favorevoli su 42 sindaci presenti, rappresentativi di oltre il 60% della provincia) significano un successo della buona politica e della buona amministrazione, che ci auguriamo continui così anche nei momenti a venire. Il documento, come sindacato, ci pare equilibrato e ben elaborato, con attraenti spunti di originalità nelle sue parti innovative, come quella che dedica specifica attenzione ai soggetti più vulnerabili ed alle cosiddette “malattie orfane”. Inoltre possiede nel contempo una declinazione con uno sguardo al futuro, con il precipuo spazio per l’ambito della medicina digitale e robotica. Per questo apprezziamo il lavoro svolto dal Commissario Straordinario della ASL dottoressa Sabrina Pulvirenti e dal suo staff aziendale, che hanno ben saputo interpretare le linee dettate dall’atto di indirizzo regionale elaborato grazie all’impegno del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del Presidente della Commissione Regionale Sanità, On. Alessia Savo. Così come registriamo favorevolmente il momento alto della politica che si è plasticamente profilato questa mattina, e perciò intendiamo manifestare un plauso al Presidente della Conferenza, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, ed a tutti i sindaci e gli amministratori locali presenti.

