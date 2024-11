SNAMI accoglie con soddisfazione l’emendamento per l’introduzione dell’imposta sostitutiva al 15% sulle prestazioni aggiuntive dei medici convenzionati del SSN

SNAMI esprime grande soddisfazione per l’emendamento dell’imposta sostitutiva pari al 15% sui compensi erogati per le prestazioni aggiuntive svolte dai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni. Questa misura, frutto delle nostre richieste e del continuo lavoro sindacale, rappresenta un importante traguardo per il riconoscimento del valore e dell’impegno dei professionisti sanitari. Angelo Testa, Presidente Nazionale SNAMI sottolinea: “Questa emendamento non è arrivata per caso, ma è il risultato di un lungo e costante impegno dello SNAMI per far comprendere alle istituzioni l’importanza di alleggerire il peso fiscale sui medici convenzionati. L’introduzione di un’imposta sostitutiva al 15% per le prestazioni aggiuntive è una vittoria per tutti noi, che conferma quanto sia indispensabile il nostro lavoro in difesa della categoria. Continueremo a vigilare affinché venga portata avanti nell’iter e rappresenti un primo passo verso ulteriori interventi a favore dei medici.” Anche Giovanni Magnante, Presidente SNAMI Frosinone, esprime soddisfazione per questo importante traguardo: “Se questa misura diventasse legge rappresenterebbe una risposta concreta a una delle principali richieste che abbiamo avanzato negli ultimi anni. Il peso delle prestazioni aggiuntive è particolarmente significativo, l’introduzione di un’imposta sostitutiva agevolata è fondamentale per valorizzare il lavoro dei medici e garantire un’assistenza sanitaria di qualità.” Conclude Angelo Testa: “Ringraziamo gli onorevoli firmatari Loizzo e Ottaviani per aver ascoltato le istanze della categoria. Siamo orgogliosi di vedere i frutti delle Viale Parioli, 40 00197 – ROMA Addetto Stampa Nazionale Tel.06/45.42.26.16 Federico Di Renzo snami@snami.org federico.direnzo@snami.org nostre richieste e continueremo a lavorare per migliorare le condizioni della categoria.”

Correlati