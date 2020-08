Sms offensivi ed a sfondo sessuale, denunciato 35enne di Castelliri

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Alatri hanno deferito per “molestie a mezzo telefono” un 35enne di Castelliri incensurato.La rapida attività investigativa ha avuto origine dalla denuncia per “molestie telefoniche” presentata lo scorso 12 agosto da una 48enne del luogo, alla quale il soggetto aveva inviato messaggi offensivi ed a sfondo sessuale.L’attività dei militari operanti permetteva di accertare che l’uomo, in più tempi, aveva inviato numerosi SMS molesti alla donna, costretta a sporgere denuncia per porre fine all’incresciosa situazione venutasi a creare.

COMUNICATO STAMPA

