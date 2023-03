Smart Community tra lo stabilimento Wepa e l’Università di Cassino, presente all’inaugurazione Gianluca Quadrini

L’inaugurazione della Smart Community tra lo lo stabilimento Wepa e l’Università degli Studi di Cassino si è tenuta ieri presso la sede dello stabilimento. Insieme al Magnifico Rettore, il prof. Marco Isola, al sindaco della città di Cassino, Enzo Salera, al Direttore dello Stabilimento, l’ing Antonio Gallina era presente, a rappresentare la Provincia di Frosinone, il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che riflette sull’importanza di un progetto a beneficio del territorio. “Ho preso parte all’inaugurazione della Smart Community tra lo stabilimento Wepa e l’Universita degli Studi di Cassino per assistere allo sviluppo di un progetto che contribuirà a ridurre l’impatto energetico e ambientale a vantaggio del nostro territorio attraverso un modello di città intelligente che coniughi aspetti tecnologici e aspetti sociali, finalizzati al miglioramento dei servizi erogabili ai cittadini in quanto più efficienti dal punto di vista energetico e funzionale.

Un grazie al Magnifico Rettore Prof. Ing. Marco dell’Isola per l’intuizione del progetto ed al Direttore di Stabilimento Ing. Gallina Antonio per la realizzazione dell’impianto di cogenerazione.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

Si tratta di un’iniziativa ad alto impatto per l’intero territorio che sperimenta nuove forme di collaborazione e progettazione partecipata.