“Smart Building”, altri 70 uffici postali della provincia di Frosinone interessati dal progetto

La gestione intelligente degli impianti garantirà un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica, del 10% sui consumi di gas e un miglioramento del comfort ambientale.

Con gli interventi effettuati in altri 70 uffici postali della provincia di Frosinone, prosegue a ritmo sostenuto l’implementazione del progetto “Smart Building” di Poste Italiane.

L’iniziativa prevede l’installazione di un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti, in grado di garantire l’ottimizzazione del consumo energetico, il miglioramento del comfort di clientela e personale e in generale il raggiungimento dell’obbiettivo aziendale di rendere più efficienti e sostenibili gli uffici postali.

Nella provincia di Frosinone il progetto era partito nel mese di giugno con le prime tredici sedi, tra le quali Patrica, Belmonte Castello, Filettino, Sant’Ambrogio Sul Garigliano, Casalvieri, Ceprano e con le ultime implementazioni salgono a 83 gli uffici postali ciociari che ad oggi possono avvalersi di questa importante novità.

LE FUNZIONALITA’ DELLO “SMART BUILDING” – Nello specifico, il sistema “Smart” grazie all’installazione di dispositivi, sensori e attuatori che consentono la gestione integrata degli impianti a servizio della sede, effettua un monitoraggio costante della temperatura e dei parametri ambientali, attivando o disattivando autonomamente luci e riscaldamento/raffreddamento in base alle condizioni rilevate.

Adattando l’illuminazione e la temperatura in base alle reali necessità il sistema, oltre a garantire un ambiente di lavoro più sostenibile ed efficiente, sarà possibile eliminare gli sprechi energetici e abbattere le emissioni di sostanze nocive. Con l’implementazione di “Smart Building” è previsto un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% sui consumi di gas. Il sistema, inoltre, consente di programmare e gestire gli impianti da remoto, una funzione importante anche dal punto di vista dell’efficienza manutentiva.

Si rafforza così l’impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un percorso iniziato nella provincia di Frosinone con il “Progetto Led”: la sostituzione delle lampade a fluorescenza con lampade led che ha consentito di ottenere una riduzione di circa il 50% dei consumi di energia elettrica associati all’illuminazione e un notevole risparmio dei costi di manutenzione grazie alla maggiore durata ed efficienza dei corpi illuminanti.

Con l’adozione di queste tecnologie, Poste Italiane si conferma leader nell’innovazione e nella sostenibilità, mirando a un futuro più verde, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti ed eco-compatibili alla comunità.