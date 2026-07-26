Slalom Valle di Comino, ufficiali le date: appuntamento il 26 e 27 settembre sui tornanti della Ciociaria

Si svolgerà il 26 e il 27 settembre prossimi l’atteso nuovo evento dello “Slalom Valle di Comino”, gara nazionale ACI Sport ideata da IanniRent sugli spettacolari tornanti della Ciociaria.

La corsa sarà diretta dal lucano Carmine Capezzera e sarà valida come undicesima tappa del 23° Challenge Interregionale 26 promosso da Basilicata Motorsport.

Le strade del cuore della valle si trasformeranno in un tracciato tecnico e panoramico, ricavato sulla SP 94 del Comino, nel territorio di San Donato, in provincia di Frosinone, e lungo poco meno di tremila metri, capace di esaltare le abilità dei piloti, offrendo al pubblico uno spettacolo autentico e coinvolgente. Ogni manche sarà una sfida contro il tempo, ogni curva un banco di prova per talento e concentrazione.

Concepita come un più ampio contenitore di eventi ed iniziative, che hanno coinvolto venti comuni della valle, uniti per cogliere la grande opportunità del progetto con la finalità di promuovere il territorio, la rassegna mira, attraverso l’automobilismo, a proiettare le strade, il paesaggio e i borghi della Ciociaria più bella e tipica, con un focus alla promozione sportiva, culturale e sociale. Alcune delle attività si sono già svolte come, nell’aprile scorso, l’incontro formativo “La sicurezza stradale si impara con il cuore e con il casco”, presso la scuola secondaria di primo grado di Atina, e come la “Cento Miglia Valle di Comino”, un itinerario turistico e culturale attraverso venti comuni, pensato per far conoscere le bellezze naturalistiche, architettoniche ed enogastronomiche della valle.

La kermesse è promossa con i patrocini di Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Comuni della valle, Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 14^ Comunità Montana Valle di Comino, Coldiretti, Biodistretto Valle di Comino, Proloco, e rientra nell’ambito delle iniziative realizzate per celebrare il centenario dell’Automobile Club Frosinone.

Saranno presto comunicate l’apertura delle iscrizioni e le modalità di partecipazione, aperta anche alle vetture turistiche. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.slalomvalledicomino.it e sulla pagina Facebook Slalom Valle di Comino (infoline: 3793107957).