Situazione critica per i lavoratori Panorama Pam di Alatri: la denuncia dell’UGL Terziario

L’UGL Terziario di Frosinone esprime forte preoccupazione per la situazione che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita Panorama Pam di Alatri, da tempo alle prese con una condizione organizzativa e gestionale estremamente critica.

La già difficile congiuntura economica, segnata da un calo evidente di numerosi indicatori, è stata ulteriormente aggravata dall’assenza prolungata di un direttore effettivo, venuto a mancare per diversi mesi. Tale vuoto gestionale ha generato un clima di abbandono, incertezza e crescente preoccupazione tra il personale.

In questo contesto, l’Azienda ha avviato contatti informali per valutare la disponibilità dei dipendenti a un possibile incentivo all’esodo. Molti lavoratori, confidando nella serietà dell’impegno assunto, hanno fornito una risposta immediata e, in alcuni casi, iniziato a organizzare nuove prospettive professionali. Tuttavia, tra la fase di disponibilità e le successive “riflessioni” della dirigenza Pam sono trascorse numerose settimane, fino al totale ripensamento dell’Azienda, che ha comunicato al sindacato l’avvio di trattative finalizzate alla cessione del punto vendita alle migliori condizioni possibili.

A seguito di tale cambio di direzione, le proposte di esodo incentivato si sono drasticamente ridotte, sia nel numero dei lavoratori interessati sia nell’entità economica offerta. Come se non bastasse, nelle ultime settimane sono emerse, su tutti i principali mezzi di informazione, notizie riguardanti alcuni licenziamenti gestiti da Panorama con modalità che definire discutibili è persino riduttivo.

In un clima di totale incertezza sul futuro del punto vendita e del suo personale, ai lavoratori viene ora richiesto uno sforzo straordinario in vista del mese di dicembre, periodo tradizionalmente caratterizzato da un forte afflusso di clientela, senza che vi siano garanzie chiare sul domani.

Per queste ragioni, l’UGL Terziario chiede con fermezza un impegno concreto e immediato da parte della dirigenza Pam per il rilancio del punto vendita di Alatri. In alternativa, auspichiamo l’ingresso di un nuovo imprenditore capace di garantire una gestione stabile e responsabile. Condizione imprescindibile resta la salvaguardia totale dei livelli occupazionali e il massimo delle garanzie economiche per tutti i lavoratori.

“Come UGL Terziario di Frosinone – sottolinea il Segretario Amedeo Gismondi – ci riserviamo di mettere in campo tutte le iniziative necessarie a tutela dei nostri iscritti, dei simpatizzanti e di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.

Infine, apprendiamo con rammarico la decisione dell’Azienda di tenere aperto il punto vendita fino alle ore 20.00 nella giornata del 24 dicembre. Una scelta che pesa ulteriormente sul morale di un personale già provato: come si suol dire, piove sempre sul bagnato. E, talvolta, aggiungiamo, grandina”.