Sistema di certificazione delle DOP, la Camera di Commercio incontra gli imprenditori

Acampora: “Siamo al vostro fianco”

Soddisfazione espressa dai rappresentanti dei produttori locali a margine del confronto

Il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, ha voluto incontrare gli imprenditori che operano nel sistema di certificazione delle DOP “Fagiolo cannellino di Atina”, “Peperone di Pontecorvo” e “Pecorino di Picinisco”, ribadendo il massimo supporto dell’Ente a queste preziose realtà del territorio. “É nostro obiettivo sostenervi e accompagnarvi in un cammino di tutela, crescita e sviluppo che possa valorizzare ancor di più l’eccellenza e l’unicità dei vostri prodotti. La Camera di Commercio Frosinone Latina è al vostro fianco, pronta a mettere a disposizione risorse e strategie, che possiamo studiare insieme, per il potenziamento dell’attrattività commerciale delle vostre specialità che danno prestigio alla nostra terra”.

Nel corso del confronto che ha visto la presenza di Carlo Giannandrea, in rappresentanza dei produttori del cannellino di Atina, e di Luigi Castrechini per il Peperone di Pontecorvo, è stata compresa e condivisa da entrambe le parti la scelta della doverosa rinuncia, da parte dell’Ente, all’Attività pubblica di controllo che avrebbe comportato l’applicazione di tariffe di gran lunga superiori a quelle attuali che avrebbero gravato sulle imprese. All’incontro, oltre al Presidente Acampora, per la CCIAA hanno partecipato anche il Segretario Generale Pietro Viscusi, il dirigente Erasmo di Russo e la funzionaria, dott.ssa Loredana Pugliese.

I rappresentanti dei produttori delle DOP hanno dichiarato, a margine dell’appuntamento, di essere molto soddisfatti: “Abbiamo rilevato la necessità di rafforzare la coesione tra queste filiere produttive e di proporre iniziative in collaborazione e con il sostegno della Camera di Commercio. Lo scopo, oltre a quello principale di salvare le nostre DOP, è di porre le basi per uno sviluppo solido e duraturo delle produzioni locali, attraverso la promozione di un paniere di prodotti d’eccellenza, potenziando il marketing non solo dei prodotti DOP ma anche di altri prodotti di qualità del territorio a vantaggio del turismo enogastronomico”.

COMUNICATO STAMPA