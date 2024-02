Sisma 2016, Rinaldi: “Proroga zona franca urbana è lavoro di buona amministrazione”

«La proroga della Zona franca urbana (Zfu) nelle zone colpite dal Sisma 2016 rappresenta l’ennesima prova di una buona amministrazione che naviga nella stessa direzione. Infatti, anche la Regione Lazio, con una nota a firma del presidente Francesco Rocca, aveva richiesto al governo l’estensione della Zona franca urbana nelle zone colpite dal sisma del 2016».

Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

«Ringrazio l’onorevole Paolo Trancassini per il suo impegno nell’inserire la Zfu all’interno del Milleproroghe. Un atto di collaborazione tra amministratori, che in qualche modo, ci permette di continuare il nostro progetto condiviso di ricostruzione. Oggi finalmente, le attività colpite dal Sisma del 2016 hanno sentito una concreta vicinanza da parte delle istituzioni e del Governo. Una risposta necessaria per continuare a rilanciare e far sopravvivere l’economia di una terra ancora ferita dalle scosse del 2016», ha concluso l’assessore alle Politiche di ricostruzione, Manuela Rinaldi.

COMUNICATO STAMPA