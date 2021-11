“Sinistra per Vasto” elegge i propri coordinatori: Mario Enrico Testa e Giulia Spadaccino

A seguito alla prima riunione del Consiglio Comunale e in ripresa del quotidiano impegno politico postelettorale, la lista “Sinistra per Vasto” ha eletto i propri coordinatori: Mario Enrico Testa e Giulia Spadaccino. In virtù dei principi che l’hanno contraddistinta nella campagna elettorale e nella vita amministrativa è stato naturale e spontaneo esprimere una quota maschile ed una femminile, In particolare, incaricare Mario Enrico Testa, primo dei non eletti ed esponente da sempre vicino ai giovani e alle tematiche culturali (già Presidente della Consulta Giovanile) e Giulia Spadaccino, donna di partito da sempre militante a sinistra. “Accogliamo questo ruolo con grandissimo entusiasmo, sicuri di poter esprimere la voce di quei 1162 elettori – dichiarano i neoeletti coordinatori – che hanno votato la nostra lista nelle scorse elezioni, e di nuove persone che abbiano in comune con noi la visione di città, di diritti e di valori cari alla coalizione di centrosinistra. Siamo sicuri della potenzialità di questo gruppo che raccoglie professionalità differenti nelle persone che lo compongono. Infatti, individuato in Andrea Benedetti il ruolo di responsabile dei documenti politici e in Umberto Palazzo il compito di coordinare la comunicazione sui social network e sulla stampa al fine di essere di supporto al lavoro della nostra Assessora Paola Cianci e del nostro Consigliere Comunale Francesco del Viscio. Stiamo ancora organizzando ulteriori gruppi di lavoro che coinvolgeranno coloro che hanno intrapreso questo percorso politico a Sinistra. Spazieremo sui temi di interesse culturale, sulle politiche giovanili, lo sviluppo sostenibile, la tutela dei diritti e la food policy. Auguriamo un ottimo lavoro a tutte e tutti noi, al Sindaco e alla nuova Giunta”. Comunicato stampa Sinistra per Vasto I coordinatori Giulia Spadaccino Mario Enrico Testa

