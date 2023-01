Sinergia tra il 70° Stormo e le Aviosuperfici pontine

Avviato un programma di incontri promossi dall’Aeronautica Militare, in collaborazione con le Aviosuperfici del territorio pontino

Giovedì 19 gennaio, si è tenuto presso il Campo Volo “Ali Nettuno” il primo di una serie di incontri con le aviosuperfici presenti sul territorio pontino, al fine di diffondere e sensibilizzare i soci e gli studenti circa le tematiche connesse alla Sicurezza del Volo (SV) per poter elevare gli standard di sicurezza delle operazioni di volo.

All’incontro, pianificato nell’ambito delle iniziative protese alla diffusione della cultura aeronautica e della sicurezza del volo, ha partecipato il personale del 70° Stormo, i diportisti e i frequentatori dell’Aviosuperficie.

Dopo aver ringraziato il Comandante del 70° Stormo, il Presidente dell’Associazione “Ali Nettuno” Franco Moretti ha sottolineato la rilevanza dell’evento in quanto per la prima volta il Comandante della Scuola di Volo pontina ha sugellato personalmente l’avvio di un percorso sinergico locale tra le Aviosuperfici e l’Aeronautica Militare. Nella presentazione delle attività svolte presso il Campo Volo di Nettuno, quali i corsi di Primo Soccorso, di Antincendio e la somministrazione di lezioni relative alla “Sicurezza degli Aeroporti”, il Presidente ha ribadito la piena coerenza dei processi di lavoro dell’aviosuperficie in relazione al pieno rispetto delle regole del volo.

Il Comandante del 70° Stormo, Colonnello Pilota Giuseppe Bellomo, durante il suo intervento, ha sottolineato quanto l’incontro sia utile per agevolare un proficuo scambio di informazioni tra persone legate da una comune passione per il mezzo aereo e l’ineludibile necessità di garantire la sicurezza del volo, alla luce soprattutto di una intensa e costante attività di volo del 70° Stormo oramai distribuita in ogni periodo dell’anno.

Nel rappresentare, inoltre, che a marzo del 2023 ricorrerà il Centenario della costituzione dell’Arma Azzurra, il Colonnello Bellomo ha invitato tutto il personale presente all’Open Day che avrà luogo il 28 marzo presso l’Aeroporto militare di Latina Scalo.

Il 70° Stormo è posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3a Regione Aerea con sede a Bari e da oltre sessant’anni assolve ai compiti istituzionali di selezionare ed addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché cadetti di altre Nazioni. La Scuola di Volo pontina ha rilasciato, sino ad oggi, oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo.

