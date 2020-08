Sindrome del colon irritabile: la dieta contro il gonfiore addominale

Pancia gonfia, meteorismo, talvolta stipsi: sono alcuni dei sintomi della sindrome del colon irritabile. Una patologia che spesso ha difficoltà ad essere riconosciuta, ma che colpisce molte persone. E che però ha una soluzione a livello di dieta e di abitudini alimentari che può far bene a tutti, al di là del colon irritabile. “Ci sono degli alimenti che tendono a fermentare a livello intestinale, e che non sono alimenti poco sani, ma sono anche alimenti che possono creare un aumento della fermentazione in base alle loro caratteristiche chimiche perché per essere digeriti vanno a produrre dei gas a livello intestinale. Per cui chi ha la sindrome del colon irritabile dovrebbe evitarli. Noi abbiamo pazienti con il colon irritabile che mangiano benissimo, anche troppo bene. Spesso questa condizione non viene considerata come una patologia perché è molto difficile da diagnosticare. Non la si può vedere da una colonscopia o da una gastroscopia”, spiega a Gazzetta Active la dottoressa Emanuela Russo, dietista INCO (Istituto Nazionale per la Cura dell’Obesità) dell’IRCCS Policlinico San Donato di Milano.

Quali sono i sintomi della sindrome del colon irritabile?

“Gonfiore a livello addominale, del basso ventre, talvolta accompagnato da dolori, con aerofagia e meteorismo, o fitte dovute alla presenza di aria. Oppure anche problematiche a livello intestinale come stipsi, in alcuni casi alternata a giorni di dissenteria. Dall’ecografia magari non emerge nulla, ma il medico attraverso la palpazione lo sente. In alcuni casi si ha anche nausea. E’ tutto correlato al fatto che si fa fatica ad assorbire e a digerire alcuni alimenti”.

Qual è la terapia?

“I pazienti stanno meglio seguendo una dieta ad hoc ed eventualmente una terapia integrativa correlata ad una serie di probiotici che vanno a nutrire l’intestino infiammato”.

In che cosa consiste una dieta per il colon irritabile?

“Prima di tutto va ricordato che questa dieta permette di limitare i gonfiori addominali anche in chi non soffre specificamente di colon irritabile. Può andare bene, per esempio, anche se si hanno periodi di difficoltà, magari in vacanza. Si parte da alcune regole generali: è importante avere una buona idratazione, prediligere cotture semplici (al forno, ai ferri, alla griglia, al vapore), avere una alimentazione varia, masticare bene e a lungo. E fare attività fisica”.

Ma quali sono gli alimenti da evitare?

“A livello di frutta e frutta secca, meglio limitare albicocche, anacardi, anguria, avocado, cachi, ciliegie, datteri, fichi, mango, frutta disidratata, mele, more, pere, pesche, pistacchi, prugne. Per quanto riguarda le verdure, andrebbero limitati aglio, asparagi, barbabietole, carciofi, cavolfiore, cipolle, funghi, porri, taccole, topinambur. Tra i cereali meglio limitare tutti quelli contenenti glutine come il frumento, il segale, il farro, il kamut e l’orzo. Stesso discorso per legumi come ceci secchi, lenticchie secche, piselli secchi e poi fagioli e fave. Da limitare anche i latticini, tutti i piatti pronti, il cioccolato al latte e il miele”.

Quali sono, invece, gli alimenti che si possono mangiare?

“Tra la frutta fresca e secca via libera ad agrumi, ananas, banane, frutti di bosco, kiwi, litchi, maracuja, melone, papaja, pitaya, rabarbaro, uva. Noci e semi, arachidi, burro di arachidi, nocciole, pinoli, semi di chia, di girasole, di lino, di zucca. Tra gli ortaggi sì a bietole, broccoli, carote, cavolini di Bruxelles, cavolo cinese, verza, cetrioli, fagiolini, finocchi, germogli di soia, germogli di bambù, indivia belga, lattuga, melanzane, patate, peperoni, pomodori, rape, ravanelli, sedano, spinaci, zenzero, zucca, zucchine. Tra i cereali possiamo mangiare avena, grano saraceno, amaranto, miglio, quinoa, riso, sorgo, tapioca, teff. Tra i legumi possiamo consumare piselli freschi, lenticchie e ceci in scatola ben sciacquati. Sì alle proteine animali fresce, come carne e pesce non trasformati, e poi uova, tofu, seitan, tempeh. Tra i formaggi meglio scegliere brie, camembert, emmenthal, feta, fontina, gorgonzola, gruviera, mozzarella, parmigiano, pecorino, provolone, stracchino, taleggio, gelato senza lattosio, yogurt senza lattosio,. Infine, come dolce, via libera al cioccolato fondente”.

A livello generale, ci può dare qualche consiglio alimentare utile anche per chi ha semplicemente problemi di gonfiore addominale?

“Riduciamo gli alimenti contenenti glutine, aumentando invece i cereali che aiutano il transito intestinale senza gonfiare come il grano saraceno e la quinoa. Limitiamo l’apporto di purine, contenute negli alimenti grassi proteici, come la carne rossa o il pesce molto grassi. Tra i formaggi prediligiamo quelli di capra e pecora. E ricordiamoci sempre di idratarci bene”.

