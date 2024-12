Sindaco dona tutto il suo stipendio: «C’è più bisogno di fare che di dire, serve ascoltare le persone e dare una mano»

Una scelta che fa la differenza. Gabriele Fusini, sindaco di Magliano (Grosseto), eletto come civico di centrosinistra, imprenditore, ha distribuito 40mila euro in un anno e mezzo: lo stipendio lordo che avrebbe dovuto percepire come primo cittadino è stato tutto devoluto (circa 2.200 euro lordi al mese di indennità) alle associazioni del territorio e ad alcuni progetti sociali. Lo stesso farà per l’intero mandato. Fusini aveva promesso in campagna elettorale che non avrebbe percepito l’indennità ed è stato di parola.«Mi rendo conto che non tutti condividono questo mio modo di fare politica, ma non mi interessa, è una mia scelta personale», ha spiegato Fusini. «C’è chi non condivide questo mio modo di fare politica, ma non mi interessa – ha detto Fusini a La Nazione – è una scelta personale non sindacabilA me interessa molto l’aspetto sociale del mio comune e aiutare le associazioni del territorio. Devolvere il mio compenso è un modo per allungare una mano ai volontari e dire loro, continuate così, siamo tutti una grande squadra».Gli aiuti sono arrivati a 20 diverse realtà comunali come Proloco, asili nido, parrocchie e associazioni culturali, nonché a 10 eventi e a progetti come Cuore Blu che mira a realizzare interventi a sostegno delle famiglie in occasione delle festività natalizie. «Credo che soprattutto in questo periodo ci sia bisogno di fare più che di dire, ci sia bisogno di stare assieme e di ascoltare le persone e cercare di dare davvero una mano. Io ho un altro stipendio – ha spiegato il sindaco di Magliano – e mi posso permettere di non prendere i compensi previsti, ma questo non deve far passare il messaggio che la politica deve essere solo per chi se lo può permettere».

