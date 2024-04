Sindaco di Cisterna Mantini presenta la nuova Giunta comunale

Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha presentato ieri mattina nella Sala consiliare la nuova Giunta comunale, dopo aver firmato l’apposito decreto.

Tre le riconferme, ovvero quelle degli assessori che si sono dimessi dalla carica di consigliere comunale dopo essere stati eletti nell’ottobre del 2021: Maria Innamorato, Marco Capuzzo e Andrea Santilli.

Quattro i nuovi ingressi che andranno a proseguire e rinsaldare l’azione di governo dell’Amministrazione comunale per portare a termine il programma elettorale. Si tratta di Stefania Krilic, Gaetana Capasso, Massimo Pompili e Pasquale (Lino) Del Prete.

Sette, dunque, gli assessori della Giunta Mantini, 3 donne e 4 uomini, come nella Giunta precedente.

«Ringrazio gli assessori che hanno condiviso con me la prima parte del mandato – ha detto il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini – lavorando tutti, sia quelli riconfermati che i non riconfermati, con determinazione e passione per la nostra comunità.

Dopo aver ampiamente ascoltato tutti i gruppi che compongono la maggioranza e aver incassato il loro sostegno e il loro appoggio, ho provveduto alla nomina degli assessori a cui sono legato da un indiscutibile rapporto fiduciario.

Il significato dell’organizzazione della nuova Giunta va nella direzione dell’urbanistica intrecciata al welfare e al sociale, nel senso olivettiano del termine per rafforzare ancora di più il nostro concetto originario di comunità, e fare programmazione della città a servizio delle fragilità sociali.

L’obiettivo è di continuare a portare avanti le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio comunale – ha concluso il Sindaco Valentino Mantini – atto amministrativo e politico più importante che abbiamo presentato alla nostra comunità non appena ci siamo insediati».

LE DELEGHE

Maria Innamorato: Vice Sindaco, Cultura, Pari Opportunità e Differenza di Genere, Diritti LGBT e Contrasto alle Discriminazioni, Bilancio, Tributi, Patrimonio.

Stefania Krilic: Welfare e Politiche Sociali.

Già funzionaria della U.O.C. Servizi Sociali e della U.O.C. Inclusione Sociale del Comune di Latina, in quiescenza dal 2022. Tra il 1988 e il 1996 ha prestato servizio presso il Comune di Cisterna come assistente sociale per l’organizzazione e il controllo dei servizi esternalizzati; attività di segretariato sociale, attività di servizio sociale professionale (adulti, minori, disabili, anziani, famiglie) e nella programmazione dei nuovi servizi sociosanitari e per l’integrazione sociosanitaria dell’area minori e psichiatria. Ha maturato esperienza nel Servizio Sociale Internazionale.

Gaetana Capasso: Sport e Tempo libero.

Responsabile delle risorse umane in una grande azienda del territorio, già Delegata dell’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo della Provincia di Latina, coordinatrice per Cisterna della “Pigiama Run”, campagna di sensibilizzazione della LILT, Lega Italiana della Lotta contro i tumori.

Andrea Santilli: Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici.

Marco Capuzzo: Commercio e Attività Produttive, Artigianato, Transizione energetica, Agenda Digitale.

Massimo Pompili: Industria, Personale.

Cisternese da tre generazioni, funzionario di Banca in quiescenza dal 2019. Attivo da sempre nel mondo del volontariato: attualmente è nel direttivo dell’AVIS.

Pasquale (detto Lino) Del Prete: Agricoltura, Ambiente e Decoro Urbano, Trasporto Pubblico e Mobilità.

Già responsabile per la gestione dei rifiuti nell’azienda familiare del nostro territorio a valenza nazionale, è in quiescenza dal 2021. Attivo nel mondo del sociale, fa parte della Confraternita di San Rocco che anima e rievoca le tradizioni popolari della nostra comunità.