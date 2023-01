Sindaci e amministratori, in tanti per D’Amato. De Angelis: “Alessio è stato il più bravo assessore alla sanità d’Italia”

Numerosi sindaci e amministratori di tutta la provincia hanno partecipato ad un’iniziativa organizzata dal leader di Pensare Democratico, Francesco De Angelis, insieme al candidato presidente della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Tra gli altri, erano presenti la consigliera regionale Barbara Di Rollo, i primi cittadini di Veroli e Monte San Giovanni Campano, Simone Cretaro ed Emiliano Cinelli, oltre al leader del Polo Civico Gianfranco Pizzutelli e al capogruppo del Partito Democratico al consiglio comunale di Frosinone, Angelo Pizzutelli.

Un momento importante, al quale erano presenti, oltre ad Alessio D’Amato, anche Sara Battisti, Andrea Querqui e Libero Mazzaroppi.

“Abbiamo semplicemente ricordato lo straordinario lavoro portato avanti da Alessio D’Amato negli ultimi anni, in particolare nel periodo della pandemia.

Alessio è stato il più bravo assessore regionale alla sanità di tutta Italia e tutta Italia ce lo ha invidiato.

Ora abbiamo la possibilità di farlo diventare presidente della Regione Lazio, avendo già dimostrato il suo enorme lavoro in un momento di massima emergenza. Su Sara Battisti l’ho già detto. Ho un obiettivo per lei. Quello di farla diventare la donna più votata di tutta la Regione. Anzi, mi auguro che possa battere il mio record di oltre 24.000 preferenze”.

“Questi ultimi anni – ha sottolineato D’Amato nel suo intervento – hanno fatto riscoprire il valore della sanità e l’importanza di far parte di una comunità che garantisca salute e assistenza ai suoi cittadini. Adesso abbiamo le risorse per mettere a terra le proposte del nostro programma.

Ecco perché dobbiamo stare tra la gente e parlare agli elettori per fare in modo che le chiavi del Lazio non vengano consegnate a quel mondo antico che ha portato sfacelo soprattutto nel mondo della sanità, che abbiamo risollevato in questi ultimi anni”.

